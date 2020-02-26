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26 лютого 2020, 16:50 6

Зеленський призначив двох нових голів РДА на Полтавщині: що про них відомо

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26 лютого 2020, 16:50 6
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Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голів Гребінківської та Пирятинської РДА нових чиновників
Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду голів Гребінківської та Пирятинської РДА нових чиновників

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Полтавську обласну державну адміністрацію.

Головою Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області призначили Олександра Володимировича Князєва. Раніше він обіймав посаду заступника голови РДА. З 2011 року Князев орендує житловий будинок, площею 82 кв м, у селищі Гребінки. У 2013 році новопризначений голова придбав легковик Daewoo Nexia 2007 року випуску. У шлюбі з дружиною Світланою виховує двох синів - Артемія та Олександра. Світлана Князєва займається підприємницькою діяльністю. У 2018 році отримала грошову допомогу на лікування від філії "Центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд "ПАТ "Українська залізниця".

Головою Пирятинської РДА Володимир Зеленський призначив Анатолія Павловича Зайцева. До призначення на посаду працював менеджером у компанії ТОВ "Каскад-СД” та вчителем у спеціалізованій школі №272 міста Київ. У 2018 році новопризначений голова придбав офіс у місті Буча Київської області. Також він спільно із дружиною із 2017 року володіє земельною ділянкою, площею 1200 кв.м у Вишгородському районі на Київщині.

Зайцев одружений із Лілією Руроєвою, подружжя виховує синів Владислава та Ярослава. Лілія Руроєва - власниця квартир у Києві та Запоріжжі. Анатолій Зайцев займається приватним підприємництвом - володіє ПП "Континент-монтаж”, а його дружина - власниця телерадіокомпанії "Пирятин”. Обидва мають на банківських рахунка по 6 тисяч грн. У 2019 році Лілія Руроєва-Зайцева отримала в "Укргазбанку” кредит на суму 465,4 тисяч грн.

Як стало відомо раніше, президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив на посаду голови Новгородківської РДА (Кіровоградська область, - ред.) Олександра Антоненка.


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