Зеленський призначив двох нових голів РДА на Полтавщині: що про них відомо
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Полтавську обласну державну адміністрацію.
Головою Гребінківської районної державної адміністрації Полтавської області призначили Олександра Володимировича Князєва. Раніше він обіймав посаду заступника голови РДА. З 2011 року Князев орендує житловий будинок, площею 82 кв м, у селищі Гребінки. У 2013 році новопризначений голова придбав легковик Daewoo Nexia 2007 року випуску. У шлюбі з дружиною Світланою виховує двох синів - Артемія та Олександра. Світлана Князєва займається підприємницькою діяльністю. У 2018 році отримала грошову допомогу на лікування від філії "Центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд "ПАТ "Українська залізниця".
Головою Пирятинської РДА Володимир Зеленський призначив Анатолія Павловича Зайцева. До призначення на посаду працював менеджером у компанії ТОВ "Каскад-СД” та вчителем у спеціалізованій школі №272 міста Київ. У 2018 році новопризначений голова придбав офіс у місті Буча Київської області. Також він спільно із дружиною із 2017 року володіє земельною ділянкою, площею 1200 кв.м у Вишгородському районі на Київщині.
Зайцев одружений із Лілією Руроєвою, подружжя виховує синів Владислава та Ярослава. Лілія Руроєва - власниця квартир у Києві та Запоріжжі. Анатолій Зайцев займається приватним підприємництвом - володіє ПП "Континент-монтаж”, а його дружина - власниця телерадіокомпанії "Пирятин”. Обидва мають на банківських рахунка по 6 тисяч грн. У 2019 році Лілія Руроєва-Зайцева отримала в "Укргазбанку” кредит на суму 465,4 тисяч грн.
Як стало відомо раніше, президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив на посаду голови Новгородківської РДА (Кіровоградська область, - ред.) Олександра Антоненка.
- 19:47 26 лютого Україна запросила у МЗС РФ більше даних про затриманих украінців-"наркоторговців"
- 19:35 26 лютого Ситуація на Донбасі: бойовики сім разів гатили по нашим позиціям
- 19:25 26 лютого В.о. голови "Укренерго" назвав причину своєї відставки
- 19:08 26 лютого У міськраді Миколаєва на голові депутата від "Опоблоку" розбили яйце
- 19:03 26 лютого Голову райради на Київщині визнали винною у хуліганстві
- 19:02 26 лютого Сепаратистський "суд" кинув співробітника луганського вишу до в'язниці на 12 років "за держзраду"
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю