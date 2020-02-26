Поліція розслідує смерть Леоніда Вульфа як умисне вбивство

У квартирі загиблого знайшли предсмертну записку

У квартирі загиблого знайшли предсмертну записку

Про це пише RegioNews зпосиланням на "Українську правду".

"Тіло загиблого з вогнепальним пораненням знайшли в квартирі будинку по вулиці Городецького в Києві. Двері приміщення були зачинені зсередини. Також в квартирі виявили записку. Експерти повинні з'ясувати, чи писав загиблий її сам. Також будуть призначені інші експертизи, зокрема судово-медична та балістична", - зазначила у коментарі "УП" спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

Максимець додала, що за цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції внесено відомості до ЄРДР за ст 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Пріоритетною версію є самогубство, але до завершення слідчих дій та отримання висновків експертів, не відкидатимуться й інші можливі версії.

Нагадаємо, у понеділок, 25 лютого, бізнесмена Леоніда Вульфа знайшли застреленим у квартирі в центрі Києва. Він протягом певного часу не відповідав на телефонні дзвінки та не виходив на зв’язок, тому його друзі, адвокат з дружиною та спільним знайомим, вирішили навідати бізнесмена у квартирі на вулиці Городецького, де і знайшли тіло.