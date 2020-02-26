18:35  26 лютого
Джемілєв закликає кримчан чинити мирний опір окупації
18:03  26 лютого
Богдан зізнався, куди спустив всю зарплату від Зеленського
11:05  26 лютого
Сурков заявив ЗМІ, що України немає
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2020, 16:38 6

Поліція розслідує смерть Леоніда Вульфа як умисне вбивство

Читайте также
на русском языке
26 лютого 2020, 16:38 6
Читайте также на русском языке
У квартирі загиблого знайшли предсмертну записку
У квартирі загиблого знайшли предсмертну записку

Про це пише RegioNews зпосиланням на "Українську правду".

"Тіло загиблого з вогнепальним пораненням знайшли в квартирі будинку по вулиці Городецького в Києві. Двері приміщення були зачинені зсередини. Також в квартирі виявили записку. Експерти повинні з'ясувати, чи писав загиблий її сам. Також будуть призначені інші експертизи, зокрема судово-медична та балістична", - зазначила у коментарі "УП" спікер прокуратури Києва Надія Максимець.

Максимець додала, що за цим фактом слідчим відділом Печерського управління поліції внесено відомості до ЄРДР за ст 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Пріоритетною версію є самогубство, але до завершення слідчих дій та отримання висновків експертів, не відкидатимуться й інші можливі версії.

Нагадаємо, у понеділок, 25 лютого, бізнесмена Леоніда Вульфа знайшли застреленим у квартирі в центрі Києва. Він протягом певного часу не відповідав на телефонні дзвінки та не виходив на зв’язок, тому його друзі, адвокат з дружиною та спільним знайомим, вирішили навідати бізнесмена у квартирі на вулиці Городецького, де і знайшли тіло.


леонід вульф
У Києві знайшли мертвим відомого бізнесмена Леоніда Вульфа
26 лютого 2020, 11:20
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Останні Популярні
Денис Казанський
Андрій Романенко
Сергій Шевчук
Всі блоги »
Мерський фальстарт. Чи стане Супрун міським головою Львова
26 лютого 2020, 13:35
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Скальський Владислав Володимирович
Голова Вінницької обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »