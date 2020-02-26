Більше половини українців не хочуть особливого статусу Донбасу - опитування

62% опитаних українців виступають проти закріплення в Конституції "особливого статусу" для тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)

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62% опитаних українців виступають проти закріплення в Конституції "особливого статусу" для тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО)

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, передає RegioNews.

Підтримують цю ідею лише 21% опитаних Українців. В дослідженні повідомляється, що ідея введення в Україні федеративного устрою має ще більшу кількість противників, проти цього виступають 68% респондентів. Водночас схвально ставляться до "федералізації” лише 11%.

20% громадян схвалюють повернення тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей силовим шляхом, і проти цього виступають 56%.

13% респондентів готові підтримати відокремлення окупованих територій Донецької та Луганської областей, проти такого рішення виступають 65,5%, і лише 10% підтримують б визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу, проти цього 70% українців.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Згідно з даними дослідження Центру Разумкова, 53% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Президента за останніми даними соціологів готові підтримати лише 40% українців.

За президентську партію "Слуга народу” готові проголосувати 21,7% громадян, за "Опозиційну платформу- За життя" - 8,7% респондентів, за "Європейську солідарність" — 6.0%, і за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" — 5,0%.