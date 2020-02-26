В Сумах студентку з Китаю та її хлопця відправили на 14-денну обсервацію

В Сумах громадянку Китаю та її хлопця помістили на 14-денне медичне обстеження до інфекційного відділення четвертої міської клінічної лікарні для недопущення поширення коронавірусу

Фото: pixabay.com

В Сумах громадянку Китаю та її хлопця помістили на 14-денне медичне обстеження до інфекційного відділення четвертої міської клінічної лікарні для недопущення поширення коронавірусу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради. В міськраді зазначили, у громадянки Китаю, яка днями приїхала до Сум, обстеження не виявило жодних ознак захворювання. Тим не менше, дівчину та її хлопця, з їхньої згоди, помістили на обсервацію. Вона вилетіла з провінції Хінань, де не зареєстровано жодного випадку зараження на коронавірус, летіла через Німеччину, де проходила обстеження, в Бориспіль, де також був огляд. Також повідомляється, що п’яти студентам СумДПУ ім. А. С. Макаренка, котрі мали повернутись із Китаю до Сум на навчання, рекомендували приїхати пізніше. Студенти СНАУ з Китаю, які мав би приїздити на Сумщину, переведені на індивідуальний графік. Щодо студентки, яка перебуває на обсервації, то вона приїхала попри застереження керівництва університету.

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