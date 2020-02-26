Річниця окупації Криму: Посольство США записало відеозвернення

З нагоди шостої річниці захоплення Росією Криму співробітники посольства США в Києві оприлюднили відеозвернення, в якому розказали, як це вплинуло на їхнє бажання активно підтримувати партнерство США та України сьогодні

Фото: visaglobal.com.ua

З нагоди шостої річниці захоплення Росією Криму співробітники посольства США в Києві оприлюднили відеозвернення, в якому розказали, як це вплинуло на їхнє бажання активно підтримувати партнерство США та України сьогодні

Посольство США оприлюднило відеозвернення в річницю окупації Криму Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку дипломатів у Facebook. Так, аташе з питань армії і оборони, полковник Томас Воффорд розповів, що під час анексії Криму працював радником з питань оборони в місії США при НАТО. Тоді він брав участь у нараді Північноатлантичної ради. "Той жахливий момент для України, для демократії, для стабільності в світі вплинув на нас, а також на наших колег таким чином, що ми почали шукати можливість служити в посольстві США в Києві на наших сьогоднішніх посадах", - сказав він. Інші представники посольства відзначили, що шість років тому вони зрозуміли, як Росія "брутально порушує права людини в Криму, а також ігнорує міжнародні норми". Нагадаємо, Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський оголосів Днем опору окупації Криму и Севастополя. Цього дня в 2014 році перед будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".

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