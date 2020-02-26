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26 лютого 2020, 16:09 4

ВАКС залишила в силі запобіжний захід підприємцю-фігуранту справи голови Чернівецької облради

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26 лютого 2020, 16:09 4
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід підприємцю, підозрюваному у наданні неправомірної вигоди голові Чернівецької облради Івану Мунтяну за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід підприємцю, підозрюваному у наданні неправомірної вигоди голові Чернівецької облради Івану Мунтяну за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу

Про це повідомляють у пресцентрі ВАКС, пише RegioNews.

Апеляційна палата ВАКС залишила рішення суду першої інстанції, за яким до зазначеної особи застосовано заставу розміром 5 млн 44 тисячі 800 грн з покладенням процесуальних обов'язків, серед яких з’являтися на виклик до детектива, прокурора чи суду; не відлучатися із м. Чернівці без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи; не спілкуватися з іншим підозрюваним у справі та зі свідками; здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області паспорти громадянина України для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Нагадаємо, у липні минулого року голова Чернівецької облради Іван Мунтян висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі 400 тисяч доларів США за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу.

У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, правоохоронцями задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме 180 тисяч доларів США.

Прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 млн грн.

Проте антикорупційний суд призначив посадовцю 10 млн грн застави, поклавши на нього низку зобов'язань.

Іван Мунтян вніс за себе гроші, хоча перед тим подав до суду апеляцію рішення про заставу.

Суд залишив на посаді голову Чернівецької облради Івана Мунтяна.


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