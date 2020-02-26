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26 лютого 2020, 16:07 4

Хмельницька школа потрапила до Книги рекордів України

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26 лютого 2020, 16:07 4
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У місті Хмельницький працює найбільша на всій території України школа, навчальний заклад уже занесли до Книги рекордів України
Фото: Хмельницьке НВО №28
У місті Хмельницький працює найбільша на всій території України школа, навчальний заклад уже занесли до Книги рекордів України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Голос України.

Навчально-виховне об’єднання №28 потрапило до української Книги рекордів не так через розмір, як тому, що у його стінах навчається дві тисячі дітей. Це унікальний здобуток для усієї України. Крім того, у школі є і класи-рекордсмени: в одному із випускних навчається 39 учнів.

Навчально-виховне об’єднання №28 (раніше - Хмельницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28, - ред.) було засноване у 1990 році в одному зі спальних районів міста. Зараз навчання учні проходять у двох корпусах, які розташовані по вулиці Панаса Мирного, 27/1 та Максима Залізняка, 14/1.

У НВО навчається 2122 учня в 65 класах. Із вихованцями працює 141 фахівець. Керує навчальним закладом Андрій Андрійчук.

Тим часом понад 600 учнів села Вира Рівненської області не ходять на уроки. Батьки не пускають до школи через невиконаних обіцянок побудувати нову будівлю. Вчителі підтримують батьків. Нинішня школа розрахована тільки на 200 учнів, тому займаються в ній в три зміни.


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