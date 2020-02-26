Суд відправив під домашній арешт ще трьох учасників заворушень в Нових Санжарах

Трьох затриманих під час сутичок проти розміщення з Уханя евакуйованих українців у Нових Санжарах Октябрський райсуд Полтави відправив на нічний домашній арешт на 60 діб

Фото: Ігор Ізотов

Трьох затриманих під час сутичок проти розміщення з Уханя евакуйованих українців у Нових Санжарах Октябрський райсуд Полтави відправив на нічний домашній арешт на 60 діб

Про це повідомляє видання "Полтавщина", передає RegioNews. Мова йде про Віталія Семироду, Костянтина Бігдана і Миколу Кудріна. Стосовно ще одного затриманого, Михайла Галаки суд не став застосовувати жодного запобіжного заходу. Повідомляється, що стосовно дій місцевих жителів Нових Санжар, які брали участь у протестах та сутичках 20 лютого, відкрито 6 кримінальних проваджень. Поліцією здійснюють заходи із пошуку ще одного підозрюваного. Раніше в МВС заявили, що слідчі повинні завершити розслідування справ за фактами зіткнень в Нових Санжарах в перебігу двох місяців. Нагадаємо, 20 лютого борт із евакуйованими українцями з Уханя приземлився в Харкові. Вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.

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