Суд відправив під домашній арешт ще трьох учасників заворушень в Нових Санжарах
Про це повідомляє видання "Полтавщина", передає RegioNews.
Мова йде про Віталія Семироду, Костянтина Бігдана і Миколу Кудріна. Стосовно ще одного затриманого, Михайла Галаки суд не став застосовувати жодного запобіжного заходу.
Повідомляється, що стосовно дій місцевих жителів Нових Санжар, які брали участь у протестах та сутичках 20 лютого, відкрито 6 кримінальних проваджень. Поліцією здійснюють заходи із пошуку ще одного підозрюваного.
Раніше в МВС заявили, що слідчі повинні завершити розслідування справ за фактами зіткнень в Нових Санжарах в перебігу двох місяців.
Нагадаємо, 20 лютого борт із евакуйованими українцями з Уханя приземлився в Харкові.
Вранці 20 лютого в Нових Санжарах люди вийшли на мітинг проти заселення в санаторій евакуйованих українців з Китаю. Пізніше повідомлялося про зіткнення місцевих жителів з представниками правоохоронних органів.
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