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26 лютого 2020, 15:35 7

У Запорізькій міськраді мер Буряк створив своє міжфракційне об'єднання

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26 лютого 2020, 15:35 7
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Сьогодні, 26 лютого, під час 48-ї сесії Запорізької міськради заявили про створення міжфракційного об'єднання Володимира Буряка "Єднання"
Фото: Facebook
Сьогодні, 26 лютого, під час 48-ї сесії Запорізької міськради заявили про створення міжфракційного об'єднання Володимира Буряка "Єднання"

Про створення об'єднання з трибуни заявив позафракційний депутат Геннадій Наумов, передає RegioNews.

Він зачитав звернення депутатів, які увійшли до складу і закликав приєднуватися.

Головою об'єднання обрано Геннадія Наумова, його заступником - Олега Корольова від "Самопомочі". Представляти об'єднання можуть Геннадій Наумов, Олег Корольов, Михайло Прасол від "Укропу", позафракційний депутат Дмитро Сірий.


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