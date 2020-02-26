У Запорізькій міськраді мер Буряк створив своє міжфракційне об'єднання
Сьогодні, 26 лютого, під час 48-ї сесії Запорізької міськради заявили про створення міжфракційного об'єднання Володимира Буряка "Єднання"
Сьогодні, 26 лютого, під час 48-ї сесії Запорізької міськради заявили про створення міжфракційного об'єднання Володимира Буряка "Єднання"
Про створення об'єднання з трибуни заявив позафракційний депутат Геннадій Наумов, передає RegioNews.
Він зачитав звернення депутатів, які увійшли до складу і закликав приєднуватися.
Головою об'єднання обрано Геннадія Наумова, його заступником - Олега Корольова від "Самопомочі". Представляти об'єднання можуть Геннадій Наумов, Олег Корольов, Михайло Прасол від "Укропу", позафракційний депутат Дмитро Сірий.
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