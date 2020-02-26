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26 лютого 2020, 15:28 1

У Тернополі для реєстрації школярів використовують технологію Blockchain

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26 лютого 2020, 15:28 1
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З 1 березня 2020 року у Тернополі розпочинають роботу онлайн-сервіси запису дітей у школи та в позашкільні навчальні заклади - гуртки, секції, на відділи музичних та художніх шкіл, ДЮСШ
З 1 березня 2020 року у Тернополі розпочинають роботу онлайн-сервіси запису дітей у школи та в позашкільні навчальні заклади - гуртки, секції, на відділи музичних та художніх шкіл, ДЮСШ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Працюватиме електронна реєстрація для запису дітей до цих установ на основі технології Blockchain, яка унеможливлює зміни чи видалення черг. Сервіс дасть можливість тернополянам прозоро користуватися правом черги на зарахування у вибрану освітню установу.

"Це лише один з послідовних кроків до перетворення Тернополя на Smart City, - зазначає мер Тернополя Сергій Надал. – Наразі до системи вже підключені усі школи нашої громади, а також 13 закладів зі сфери мистецтва, спорту та тих установ, які підпорядковані управлінню освіти і науки. Серед переваг нової системи – це незмінність внесених даних, прозорість і відкритість у прийнятті рішень на зарахування в освітні установи. Також це зручно для батьків, адже подати заявку на зарахування дитини в заклад батьки можуть самостійно з дому у будь-який час".

Для зарахування у 1-ий клас шкіл одному із батьків слід зареєструватися на порталі https://school.bloqly.com/#, внести дані дитини та обрати школу за місцем проживання. Впродовж 10-ти робочих днів принести заяву та перелік документів, необхідних для зарахування. Сповіщення щодо підтвердження зарахування прийде на електронну пошту.

Електронна реєстрація у перші класи відбувається з 1 березня по 29 травня 2020 року.

Аналогічно система працює для зарахування дітей у позашкільні заклади. Для цього одному із батьків слід зареєструватися на порталі https://gurtok.bloqly.com/#/. Внести дані дитини, обрати бажані установи та напрямки. Впродовж 5-15-ти днів принести заяву та перелік документів, необхідних для зарахування. Сповіщення надійде на електронну пошту. У ті установи, де потрібно здавати вступний іспит, рішення про зарахування/незарахування надходить після проходження іспиту.


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