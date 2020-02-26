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26 лютого 2020, 15:26 1

Україна обкладе митом імпорт сталі із Росії

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26 лютого 2020, 15:26 1
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Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) було прийняте рішення про введення антидемпінгового мита в 50,09% на імпорт сталевих дротів, тросів та канатів із Російської Федерації на п'ять років
Фото: flickr
Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) було прийняте рішення про введення антидемпінгового мита в 50,09% на імпорт сталевих дротів, тросів та канатів із Російської Федерації на п'ять років

Про це повідомляється в газеті "Урядовий кур'єр" від 25 лютого, передає RegioNews.

За результатами проведеного комісією антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевого дроту, тросів, канатів з Російської Федерації було встановлено, що імпорт в Україну зазначених товарів з Росії здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу подібного товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку.

МКМТ встановила наявність причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Росії та загрозою заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику.

З огляду на вищезазначене МКТМ було прийнято рішення застосувати антидемпінгові заходи на 5 років шляхом запровадження антидемпінгового мита на вказані товари за ставкою 50,09%.

Нагадаємо, 26 лютого президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії низки санкцій, запроваджених раніше стосовно Росії через анексію Криму.

26 лютого президент Володимир Зеленський оголосів Днем опору окупації Криму и Севастополя.


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