Україна обкладе митом імпорт сталі із Росії
Про це повідомляється в газеті "Урядовий кур'єр" від 25 лютого, передає RegioNews.
За результатами проведеного комісією антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сталевого дроту, тросів, канатів з Російської Федерації було встановлено, що імпорт в Україну зазначених товарів з Росії здійснювався за цінами, що були нижчими за ціни продажу подібного товару національного товаровиробника на внутрішньому ринку.
МКМТ встановила наявність причинно-наслідкового зв'язку між демпінговим імпортом в Україну товару походженням з Росії та загрозою заподіяння істотної шкоди національному товаровиробнику.
З огляду на вищезазначене МКТМ було прийнято рішення застосувати антидемпінгові заходи на 5 років шляхом запровадження антидемпінгового мита на вказані товари за ставкою 50,09%.
Нагадаємо, 26 лютого президент США Дональд Трамп продовжив на рік термін дії низки санкцій, запроваджених раніше стосовно Росії через анексію Криму.
26 лютого президент Володимир Зеленський оголосів Днем опору окупації Криму и Севастополя.
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