Українським школярам перейменували уроки патріотизму

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Відтепер учні шкіл вивчатимуть оновлений предмет "Захист України" замість "Захисту Вітчизни"
Фото: news-cloud.net
Відтепер учні шкіл вивчатимуть оновлений предмет "Захист України" замість "Захисту Вітчизни"

Як повідомляє RegioNews, відповідну постанову Уряд прийняв 26 лютого.

"Наша освіта довго наслідувала радянську парадигму, і предмет "Захист Вітчизни" – один із проявів цього. Це неправильно, що на п’ятому, практично шостому році війни ми досі не спромоглися замінити абсолютно радянську назву предмета "Захист Вітчизни" на "Захист України". Це важливий акцент, і я рада, що ми нарешті його поставили. Тепер не менш важливе завдання – покращувати зміст цього предмета і матеріально-технічне забезпечення шкіл", – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

За її словами, "Захист України" – обов’язковий для вивчення у 10-11 класах. Його мета – надати учням знання та уміння для оборони країни, навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Учні вивчають предмет на уроках та під час навчально-польових і навчально-тренувальних занять.

"Важливо, щоб цілі, які ми закладаємо у конкретний предмет, зокрема і у оновлений "Захист України", відображались і в підручниках, за якими навчаються учні. Так, зміни стануть системними і ґрунтовними. Саме для цього ми розпочали зміну підходів до експертизи та виготовлення підручників. Повна трансформація триватиме декілька років, але для нас надзвичайно важливо зробити цей процес якісно", – додала міністр.

Згідно з текстом документа, нововведення вступить в силу з 1 вересня 2020 року.


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