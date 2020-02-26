Кабмін призначив головного санлікаря

Головним санітарним лікарем України призначено заступника глави Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка

Фото: скрін з відео

Головним санітарним лікарем України призначено заступника глави Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка

Як передає RegioNews, про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу 26 лютого.

За його словами, Ляшко буде координувати дії органів держвлади, а також всіх необхідних служб, щоб якісно організувати роботу щодо запобігання потрапляння коронавірусу на територію України.

"Ми призначили пана Віктора Ляшко головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни. З сьогоднішнього дня особисто ця людина буде, в тому числі координувати дії органів державної влади, всіх необхідних служб, щоб якісно організувати роботу щодо запобігання потрапляння на територію України цієї інфекції", - заявив Гончарук.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що бачить на цій посаді завідувача кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Ольгу Голубовську.

ДОВІДКА: раніше РНБО України запропонувала Кабміну відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні.

Нагадаємо, що у березні 2017 року Кабінет міністрів ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу (постанова № 348 від 29 березня 2017 року).