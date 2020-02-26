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26 лютого 2020, 14:43 3

На Хмельниччині прикордонник продавав службову інформацію

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26 лютого 2020, 14:43 3
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Посадовець одного із регіональних управлінь Державної прикордонної служби України продавав за гроші конфіденційну службову інформацію, на чоловіка чекає суд
Фото: Державна прикордонна служба України
Посадовець одного із регіональних управлінь Державної прикордонної служби України продавав за гроші конфіденційну службову інформацію, на чоловіка чекає суд

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.

Прикордонник за попередньою змовою із мешканцем міста Хмельницький постачав йом інформацію про українців, які перетнули державний кордон. За свої "послуги” отримував гроші.

Свої послуги обидва підозрюваних пропонували на інтернет-сайті та оцінювали на суму від 600 до 1300 тисяч грн за надання інформації щодо однієї людини.

Тепер прикордоннику інкримінують несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб. Також прокуратура подала до суду звинувачення у несанкціонованих діях із інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, які були вчинені повторно.

Як ми повідомляли раніше, у Черкасах правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який у 2014 році вступив до лав бойовиків "ДНР” і воював проти українських військових, справою займається прокуратура.


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