Грип в Україні: померло ще десять осіб

За минулий тиждень в Україні від грипу померли 10 людей

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За минулий тиждень в Україні від грипу померли 10 людей

Як повідомили RegioNews у пресслужбі МОЗ України, загалом з початку епідемічного сезону від ускладнень грипу померло 48 людей.

Також, за даними МОЗ, за період 17.02–23.02 на ГРВІ захворіли 217 тисяч 459 людей, із них 61,3 % — діти.

Як зазнаається, у країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу.

Зокрема, у Харківській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в м. Київ зберігається неепідемічний рівень активності грипу та ГРВІ. В усіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.

Нагадаємо, за період 10.02-16.02 в Україні також зареєстрували 10 летальних випадків внаслідок захворювання на грип.