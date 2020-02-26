Ймовірного бойовика "зняли” з автобуса в Донецькій області

В Донецькій області гвардійці затримали громадянина за підозрою участі у незаконних збройних формуваннях

Фото: НГУ

В Донецькій області гвардійці затримали громадянина за підозрою участі у незаконних збройних формуваннях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.

Так, 24 лютого на блокпосту біля Волновахи військовим нарядом НГУ для перевірки було зупинено автобус сполученням Новотроїцьке – Маріуполь. Гвардійці виявили, що один з пасажирів знаходиться у розшуку та підозрюється у співпраці із незаконними збройними формуваннями (участь у незаконних збройних формуваннях).

Чоловіка передали поліції.