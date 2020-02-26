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26 лютого 2020, 14:31 3

У Києві під Міносвіти мітингують студенти

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26 лютого 2020, 14:31 3
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Протестувальники вимагають відставки міністерки освіти Ганни Новосад через те, що вона, за їхніми словами, планує скоротити кількість вчителів і стипендії для студентів 
Фото: 24tv.ua
Протестувальники вимагають відставки міністерки освіти Ганни Новосад через те, що вона, за їхніми словами, планує скоротити кількість вчителів і стипендії для студентів 

Про це пише 24tv.ua, повідомляє RegioNews.

На думку протестувальників, Новосад просуває українофобську політику, та згубну для психіки дітей ідеологію гендеру, а також сексуальні збочення.

"Цей міністр виступає проти сімейних цінностей у школі. Вона заявила, що школа повинна бути "гендерно нейтральною” – виховувати хлопчиків, не як хлопчиків, і дівчат, не як дівчаток. Це ж божевілля та українофобія",– йдеться у описі до події на сторінці у Facebook.

Захисти українську освіту! Зупини українофобію Міністра освіти Новосад! 26 лютого об 11:00 закликаю студентів,...

Опубліковано Русланом Андрійком Вівторок, 18 лютого 2020 р.


Також міністерці закидають фінансування німецькими комуністами із фонду імені Бьоля.

"Так українській культурі – ні гендеру у школі", "Так стипендіям для всіх, ні скороченню стипендій" – йдеться на текстівках, які тримають люди під стінами міністерства.


Щодо закону про середню освіту, то мітингарі заявляють, що в липні 2020 року заплановано звільнення 70 тисяч вчителів. Також, за їхніми словами, у педагогів збільшиться навантаження, проте зарплати залишаться на тому ж рівні.


Поблизу міністерства працюють представники Національної гвардії та поліції діалогу.


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