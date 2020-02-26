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26 лютого 2020, 14:32 2

ДБР викрила фіскала на хабарі в 4 тисячі доларів

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26 лютого 2020, 14:32 2
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Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань під час отримання хабаря був затриманий старший оперуповноважений Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві
Фото: ДБР
Слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань під час отримання хабаря був затриманий старший оперуповноважений Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві

Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає RegioNews.

Чиновник вимагав 4000 доларів США у засновника юридичної особи за допомогу в закритті кримінального провадження.

Повідомляється, що працівник ДФС обіцяв, вплине на слідчого і допоможе закрити порушені проти заявника кримінальні справи. Під час отримання другої частини хабаря в сумі 2000 доларів США працівника ДФС затримано.

Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди за зловживання впливом (ч. 3 ст. 3692 Кримінального кодексу України), тривають першочергові слідчі дії.

Зазначається, що вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, новопризначений заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков захищав президента-втікача Віктора Януковича.


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