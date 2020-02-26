ДБР викрила фіскала на хабарі в 4 тисячі доларів
Про це повідомляє прес-служба ДБР, передає RegioNews.
Чиновник вимагав 4000 доларів США у засновника юридичної особи за допомогу в закритті кримінального провадження.
Повідомляється, що працівник ДФС обіцяв, вплине на слідчого і допоможе закрити порушені проти заявника кримінальні справи. Під час отримання другої частини хабаря в сумі 2000 доларів США працівника ДФС затримано.
Йому інкримінують отримання неправомірної вигоди за зловживання впливом (ч. 3 ст. 3692 Кримінального кодексу України), тривають першочергові слідчі дії.
Зазначається, що вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чиновнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, новопризначений заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков захищав президента-втікача Віктора Януковича.
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