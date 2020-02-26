Здоров'я - не товар: у Львові протестують медики

У Львові представники колективів різних медичних закладів та члени профспілок висловлюють протест проти медичної реформи, яка набуває чинності з 1 квітня 2020 року

Фото із сайту Дивись.інфо

У Львові представники колективів різних медичних закладів та члени профспілок висловлюють протест проти медичної реформи, яка набуває чинності з 1 квітня 2020 року

Акція розпочалась сьогодні, 26 лютого, біля пам’ятника Шевченку у Львові, повідомляє RegioNews з посиланням на Дивись.інфо. Основними темами акції стали низькі зарплатні, скорочення медичних працівників, закриття лікарень, туберкульозних диспансерів, психоневрологічних диспансерів. Далі протестувальники продовжили рух до Львівської міської ради, потім – до Львівської обласної ради. "Усі люди мають працювати за зарплату, а медики – за клятву. Кожна людина має право за виконану роботу отримувати належну зарплату. Наш пацієнт також має право отримувати нашу допомогу. Справді допомогу, а не медичну послугу, тому що зараз ці поняття підмінюються", – зауважує дитячий психіатр психоневрологічного диспансеру на вулиці Драгоманова Алла Петрів. Протестувальники вимагають зупинити ліквідацію медичних закладів під виглядом оптимізації та перетворення медзакладів у комунальні некомерційні підприємства. Проведення парламентських слухань за участі медпрацівників з усієї країни та чиновників МОЗ щодо медреформи. Створити формулу розподілу прибутку, а також відсотку від зарплатної частки, яка буде скеровуватись для оплати праці працівників медзакладів. Зупинити скорочення медперсоналу. Ліквідувати кредиторську заборгованість. Зберегти кадровий потенціал медицини. Повернути дольову пенсію після 25 років медичного стажу. Головна акція проходить в Києві. До протестів також приєдналися Суми, Херсон, Полтава, Чернівці, Володимир-Волинський. Нагадаємо, під час акції протесту медиків під будівлею Апарату Президента чоловік облив себе бензином і підпалив. До учасників акції він не належить.

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