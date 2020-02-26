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26 лютого 2020, 14:03 5

Укрпошта відновила прийом посилок до Китаю

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26 лютого 2020, 14:03 5
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Від 26 лютого Укрпошта відновила прийом всіх видів поштових відправлень до Китаю
Фото: Укрпошта
Від 26 лютого Укрпошта відновила прийом всіх видів поштових відправлень до Китаю

Про це повідомляється на сайті компанії, передає RegioNews.

Повідомляється, що відновлення відправлень в Китай стало можливим завдяки допомозі Посольства Китайської Народної Республіки в Україні, і що Національна пошта Китаю не вводить жодних заборон на прийом посилок з України.

Також в Укрпошті попередили, що через скорочення рейсів терміни доставки посилок в Україну можуть бути збільшені.

На сайті зазначається, що відправлення з Китаю до України також продовжують доставлятися.

Нагадаємо, раніше Укрпошта перестала приймати посилки для відправлення в Китай через значне скорочення рейсів в цю країну.


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