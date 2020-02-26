Укрпошта відновила прийом посилок до Китаю
Від 26 лютого Укрпошта відновила прийом всіх видів поштових відправлень до Китаю
Від 26 лютого Укрпошта відновила прийом всіх видів поштових відправлень до Китаю
Про це повідомляється на сайті компанії, передає RegioNews.
Повідомляється, що відновлення відправлень в Китай стало можливим завдяки допомозі Посольства Китайської Народної Республіки в Україні, і що Національна пошта Китаю не вводить жодних заборон на прийом посилок з України.
Також в Укрпошті попередили, що через скорочення рейсів терміни доставки посилок в Україну можуть бути збільшені.
На сайті зазначається, що відправлення з Китаю до України також продовжують доставлятися.
Нагадаємо, раніше Укрпошта перестала приймати посилки для відправлення в Китай через значне скорочення рейсів в цю країну.
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