Зеленський підписав закон про адміністрування податків
Як інформує RegioNews, про це свідчить інформація на сайті Верховної ради України.
Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.
Документ вносить зміни в закон про збір та облік ЄСВ у частині приведення у відповідність до чинного законодавства назв центральних органів виконавчої влади, які адмініструють єдиний внесок.
Також уточнюється процедура подачі вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску; змінюється розмір штрафів за порушення вимог, передбачених законом; виключається обов'язком контролюючого органу інформувати Пенсійний фонд про узгодження результатів перевірок в частині нарахування єдиного внеску.
Закон також покладає обов'язок по контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями і дивідендів.
Крім того, встановлюється ставка мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням.
Всього закон вносить зміни в 63 законодавчих акти, якими узгоджується питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служби.
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