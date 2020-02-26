Зеленський підписав закон про адміністрування податків

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1209-1, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів з адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей в податковому законодавстві

Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1209-1, яким вносяться зміни до низки законодавчих актів з адміністрування податків, а також для усунення неузгодженостей в податковому законодавстві

Як інформує RegioNews, про це свідчить інформація на сайті Верховної ради України.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Документ вносить зміни в закон про збір та облік ЄСВ у частині приведення у відповідність до чинного законодавства назв центральних органів виконавчої влади, які адмініструють єдиний внесок.

Також уточнюється процедура подачі вимоги про сплату недоїмки з єдиного внеску; змінюється розмір штрафів за порушення вимог, передбачених законом; виключається обов'язком контролюючого органу інформувати Пенсійний фонд про узгодження результатів перевірок в частині нарахування єдиного внеску.

Закон також покладає обов'язок по контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати до бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями і дивідендів.

Крім того, встановлюється ставка мита на тютюновмісні вироби для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням.

Всього закон вносить зміни в 63 законодавчих акти, якими узгоджується питання розподілу повноважень між органами податкової та митної служби.