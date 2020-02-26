Кабмін запровадив грошову нагороду за геройський вчинок
Кабінет міністрів України запровадить грошову винагороду за здійснення геройського вчинку. Відповідно до рішення 207 українців, які здійснили геройський вчинок, отримають по 105 тисяч гривень
Кабінет міністрів України запровадить грошову винагороду за здійснення геройського вчинку. Відповідно до рішення 207 українців, які здійснили геройський вчинок, отримають по 105 тисяч гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.
Він пояснив, що допомога від держави буде одноразовою.
Також уряд затвердив 11,6 млн грн на одноразову грошову допомогу сім’ям трьох загиблих українців під час участі в АТО, і 16-ти воїнам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення.
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