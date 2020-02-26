Кремль відхрестився від частини заяв Суркова про Україну
Як передає RegioNew з посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Ні, такої політики немає", - сказав він, зазначивши, що РФ проводить послідовну політику, спрямовану на сприяння виконанню мінських домовленостей.
Таким чином, Кремль відреагував на інтерв'ю Суркова виданню "Актуальні коментарі", який назвав "примус до братських відносин єдиним історично доведеним методом ефективності на українському напрямку".
Також прессекретар Кремля додав, що вектор українського напрямку політики Кремля після відходу з президентського поста Петра Порошенка не змінився: "Ні, про це не може йти мова".
При цьому Пєсков залишив без коментарів висловлювання Суркова про те, що не уявляє собі повернення ЛНР і ДНР до складу України.
Нагадаємо, раніше колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що України немає і назвав примус до братських відносин єдиним історично доведеним методом ефективності на українському напрямку. Також він додав, що навряд чи буде винайдено якийсь інший метод.
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