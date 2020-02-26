У Франції зафіксовано першу смерть від коронавірусу
В Парижі, столиці Франції, зафіксовано першу смерть від коронавірусу
В Парижі, столиці Франції, зафіксовано першу смерть від коронавірусу
Про це в середу, 26 лютого, повідомив телеканал BFM TV з посиланням на директора Головного управління охорони здоров'я Франції Жерома Саломона, передає RegioNews.
Повідомляється, що чоловік помер у ніч на середу в паризькій лікарні Сальпетрієр, він був літнього віку і перебував у дуже важкому стані.
Крім того, у Франції за добу зафіксовано ще три випадки захворювання на коронавірус. Загалом у цій європейській країні захворіли щонайменше 16 людей.
Нагадаємо, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Водночас в ОДА повідомили, що в Закарпатській області немає тестів для перевірки на коронавірус.
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