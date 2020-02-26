У Путіна прокоментували введення Дня опору окупації Криму

Встановлення в Україні "Дня опору окупації Криму і Севастополя" не відображає реального стану справ і причин, за якими "кримчани вирішили возз'єднатися з Росією"

Фото: tass.ru

Встановлення в Україні "Дня опору окупації Криму і Севастополя" не відображає реального стану справ і причин, за якими "кримчани вирішили возз'єднатися з Росією"

Як передає RegioNew з посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. "Реакція (Кремля на цей указ) абсолютно зрозуміла, я думаю, кращу реакцію можуть дати самі кримчани, які розкажуть, що стало причиною для рішення Криму возз'єднатися з Російською Федерацією", - сказав Пєсков. При цьому він додав: "Ми з таким формулюванням (Києва) категорично не згодні, вважаємо, що це жодним чином не відповідає дійсному стану справ навколо Криму". Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський оголосів Днем опору окупації Криму и Севастополя.

.