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26 лютого 2020, 13:12 5

У Путіна прокоментували введення Дня опору окупації Криму

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26 лютого 2020, 13:12 5
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Встановлення в Україні "Дня опору окупації Криму і Севастополя" не відображає реального стану справ і причин, за якими "кримчани вирішили возз'єднатися з Росією"
Фото: tass.ru
Встановлення в Україні "Дня опору окупації Криму і Севастополя" не відображає реального стану справ і причин, за якими "кримчани вирішили возз'єднатися з Росією"

Як передає RegioNew з посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Реакція (Кремля на цей указ) абсолютно зрозуміла, я думаю, кращу реакцію можуть дати самі кримчани, які розкажуть, що стало причиною для рішення Криму возз'єднатися з Російською Федерацією", - сказав Пєсков.

При цьому він додав: "Ми з таким формулюванням (Києва) категорично не згодні, вважаємо, що це жодним чином не відповідає дійсному стану справ навколо Криму".

Нагадаємо, 26 лютого президент Володимир Зеленський оголосів Днем опору окупації Криму и Севастополя.


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