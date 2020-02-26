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26 лютого 2020, 13:07 3

Пристайко назвав терміни нової зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки"

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26 лютого 2020, 13:07 3
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Чергова зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини та Франції) планується через місяць
Фото: pep.org.ua
Чергова зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" (України, Росії, Німеччини та Франції) планується через місяць

Як передає RegioNew з посиланням на УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Ми плануємо (зустріч) міністрів закордонних справ усіх чотирьох країн - плануємо зустріч також для підготовки зустрічі (лідерів) в "нормандському форматі", - сказав він, зазначивши, що зустріч може відбутися тоді, коли "побачимо певний прогрес, заради якого ми зберемося".

За словами Пристайко, зустріч глав МЗС може відбутися орієнтовно в кінці березня. "Ми планували з німецьким колегою десь через місяць. Для цього зберемо міністрів Росії та Франції - всі разом зустрінемося. І зможемо зрозуміти, як ми просуваємося, і що ми готуємо лідерам для зустрічі", - пояснив він.

Також міністр зазначив, що на сьогоднішній день Росія не висуває вимог для проведення зустрічі лідерів країн "нормандського формату", але і відсутній прогрес на всіх напрямках, які були обговорені лідерами на саміті в Парижі 9 грудня.

"Але ми про це теж говоримо, і ми хотіли б, щоб Росія якраз і почала це робити для того, щоб ми могли зустрітися. Ситуація виглядає так, особливо в Російській Федерації, коли рішення приймаються тільки однією людиною. Саме для цього з цією конкретною людиною необхідна зустріч. Це президент Російської Федерації Путін ", - уточнив глава МЗС.

При цьому Пристайко нагадав, що спочатку лідери "нормандської четвірки" планували зустрітися в квітні. "Ми робимо все можливе, щоб ця зустріч відбулася. З семи питань, про які домовилися лідери, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що, в принципі, виконано одне. Це дійсно трохи, але це дозволяє з оптимізмом дивитися на майбутню зустріч", - уточнив він.

Дипломат підкреслив, що для України головним було повернути з-за ґрат людей і частину повернули. "Зараз ми сподіваємося до зустрічі ще, напевно, в Берліні ми зможемо повернути ще більше українців з-за ґрат. Це відкриє шлях для просування на інших треках", - підсумував глава МЗС.


Нормандский формат МИД Вадим Пристайко
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