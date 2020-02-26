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26 лютого 2020, 12:58 3

Кабмін пропонує доплачувати за більш пізній вихід на пенсію

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26 лютого 2020, 12:58 3
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Кабінет міністрів пропонує доплачувати понад 500 гривень на місяць окремим категоріям громадян за те, що вони вирішають вийти на пенсію пізніше
Кабінет міністрів пропонує доплачувати понад 500 гривень на місяць окремим категоріям громадян за те, що вони вирішають вийти на пенсію пізніше

Відповідне рішення схвалили під час засідання уряду 26 лютого, повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

"Рішення уряду — у разі схвалення парламентом — дозволить підвищити надбавки 1380 пенсіонерам та встановити єдиний підхід до визначення їх розміру", — зазначив прем’єр.

Водночас він не уточнив, про які саме категорії пенсіонерів наразі йдеться.

Також очільниця комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова розповіла, що тричі у 2020 році пенсія буде проіндексована.

Нагадаємо, Кабінет міністрів має намір провести міжнародний аудит Пенсійного фонду для розуміння проблеми його витрат.


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