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26 лютого 2020, 12:49 3

На Буковині виготовляли фальшиві цигарки і збували їх до Євросоюзу

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26 лютого 2020, 12:49 3
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Буковинські правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення сигарет
Буковинські правоохоронці припинили діяльність підпільного цеху з виготовлення сигарет

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ в Чернівецькій області.

"Двоє чернівчан облаштували незаконне виробництво цигарок в орендованому складському приміщенні в одному із навколишніх сіл", - йдеться у повідомленні.

За попередньою версією, сировину отримували контрабандою з Молдови. Готову продукцію збували зі складу в Чернівцях до мережі роздрібної торгівлі на території регіону, а також до Хмельницької та Івано-Франківської областей. Частину фальсифікату ділки ймовірно нелегально переправляли до Євросоюзу.

Під час слідчих дій за місцем виробництва підробки, а також на складі в обласному центрі правоохоронці виявили лінію з виготовлення контрафактного підакцизу, 7 тонн сировини, понад 80 тисяч пачок готової продукції, іноземні марки акцизного збору з ознаками підробки, папір для виготовлення цигарок, упаковки, чорнові записи щодо збуту фальсифікату.

Попередньо загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить майже 6 млн грн.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до протиправної діяльності.


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