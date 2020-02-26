На Буковині виготовляли фальшиві цигарки і збували їх до Євросоюзу
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ в Чернівецькій області.
"Двоє чернівчан облаштували незаконне виробництво цигарок в орендованому складському приміщенні в одному із навколишніх сіл", - йдеться у повідомленні.
За попередньою версією, сировину отримували контрабандою з Молдови. Готову продукцію збували зі складу в Чернівцях до мережі роздрібної торгівлі на території регіону, а також до Хмельницької та Івано-Франківської областей. Частину фальсифікату ділки ймовірно нелегально переправляли до Євросоюзу.
Під час слідчих дій за місцем виробництва підробки, а також на складі в обласному центрі правоохоронці виявили лінію з виготовлення контрафактного підакцизу, 7 тонн сировини, понад 80 тисяч пачок готової продукції, іноземні марки акцизного збору з ознаками підробки, папір для виготовлення цигарок, упаковки, чорнові записи щодо збуту фальсифікату.
Попередньо загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить майже 6 млн грн.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до протиправної діяльності.
- 15:57 26 лютого Суд відправив під домашній арешт ще трьох учасників заворушень в Нових Санжарах
- 15:38 26 лютого Суд відмовився братися за скаргу Порошенка щодо приводу в ДБР
- 15:35 26 лютого Рівненські прикордонники отримали безконтактні термометри
- 15:35 26 лютого У Запорізькій міськраді мер Буряк створив своє міжфракційне об'єднання
- 15:28 26 лютого У Тернополі для реєстрації школярів використовують технологію Blockchain
- 15:27 26 лютого Стали відомі результати тестів на коронавірус у евакуйованих із Уханя українців
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю