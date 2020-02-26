Полтавщина посіла перше місце в Україні за рівнем валового регіонального продукту
Про це губернатор Полтавщини сказав під час свого звіту за 100 днів роботі на посаді очільника області, повідомляють RegioNews.
У 2019 році розмір ВРП у Полтавщині склав 106, 2 тисяч на людину. Загалом - 150, 9 млрд грн. Це найвищий показник у всій Україні.
Зараз надходження з Полтавської області складають 5,1% ВВП України. Регіон уже не вперше тримає економічне лідерство. У 2017 році в Міністерстві економіки підрахували, що валовий регіональний продукт на одну особу в Полтавській області склав 81,1 тисяч грн. Для порівняння, цей показник у Дніпропетровської області, яка посіла друге місце, склав 75,4 тисячі грн.
Як ми повідомляли раніше, голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що до відповідальності притягне усіх місцевих корупціонерів, незважаючи на їх посади та покровителів.
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