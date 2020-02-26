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Сурков заявив ЗМІ, що України немає
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26 лютого 2020, 12:45 6

Аваков відповів Суркову на його слова про Україну

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26 лютого 2020, 12:45 6
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна живе незалежно від уявлення про неї експомічника президента Росії Владислава Суркова
Фото: Кабмин
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна живе незалежно від уявлення про неї експомічника президента Росії Владислава Суркова

"Сурков – зі своїми перлами про Україну – виглядає, як закомплексований "стратег", що думає про себе більше, ніж вартує – як та шавка, яка намагається гавкати на слона, відчуваючи в цьому свою велич. Не галасуйте, сударь. Україна живе незалежно уявлення про неї відставного шовініста", - написа він у Twitter, інформує RegioNew.

Нагадаємо, колишній помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що України немає.

Як відомо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади свого помічника.

Сурков покинув державну службу "у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі", хоча в Кремлі офіційні причини його відставки не уточнили.


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