Чернівчанка, госпіталізована з підозрою на коронавірус, почувається добре

Вчора ввечері у жінки знизилася температура, у неї хороший апетит, скарг на здоров’я немає. Результати аналізу на коронавірус очікують отримати 27 лютого

Вчора ввечері у жінки знизилася температура, у неї хороший апетит, скарг на здоров’я немає. Результати аналізу на коронавірус очікують отримати 27 лютого

Про це пише ІА АСС, передає RegioNews. За словами в.о. директора Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ України Наталії Гопко, наразі стан пацієнтки задовільний, температура тіла знизилась до нормальної. "Зі слів лікуючого лікаря, жінка з Італії, яку госпіталізували в інфекційне відділення обласної лікарні, наразі почувається добре. Уже вчора увечері в неї знизилась температура, має гарний апетит, жодних скарг на здоров'я не виявляє", - сказала Наталія Гопко. Нагадаємо, вчора з'явилась інформація про госпіталізацію до інфекційного відділення обласної лікарні Чернівців жінки, яка повернулась з італійського міста Бергамо, де зафіксований спалах коронавірусу. Вона сама звернулась до медиків зі скаргами на погане самопочуття та підвищену температуру. Жінку ізолювали та взяли в неї необхідні аналізи для перевірки на можливий коронавірус. "Жінка проявила обережність і це дуже похвально з її боку. Бо це дає можливість вчасно відстежувати контакти і проводити необхідні заходи для мінімізації поширення можливої інфекції. Вже завтра ми очікуємо отримати результати її аналізів на предмет можливого коронавірусу чи його відсутності. І за результатами цього прийматимемо рішення про подальші дії", - додала Наталія Гопко.

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