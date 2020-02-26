Харківський бюджет отримав в 2019 році більше грошей, ніж у 2018-му, але усі КП міста збиткові

Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міськради Тетяна Таукешева відзвітувала про виконання міського бюджету за 2019 рік під час сьогоднішньої сесії

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Директор Департаменту бюджету і фінансів Харківської міськради Тетяна Таукешева відзвітувала про виконання міського бюджету за 2019 рік під час сьогоднішньої сесії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Так, за словами Таукешевої, доходи міста за 2019 рік сягнли 15 мільйонів 926 тисяч гривень. Таким чином, обсяг власних коштів міста у порівнянні з 2018 роком збільшився на 1779,9 мільйонів гривень, тобто в 1,2 рази.

Витрати бюджету склали 16 мільйонів 417 тисяч гривень і в порівнянні з попереднім роком збільшилися в 1,1 рази.

У той же час, як повідомляє kh.depo.ua, мер Харкова Геннадій Кернес під час сесії заявив, що в Харкові жодне комунальне підприємство не має прибутку, все - збиткові.

"Комунальні підприємства збиткові. Тому що, якщо взяти метро, ​​то ми пролонгували поповнення старої картки на ту суму, на яку могли пасажири поповнити, і у нас була подвійна ціна. Хтось їздив по 8 грн, інші - за 5", - сказав Кернес.

Він додав, що усі інші комунальні підприємства отримали за результатами 2019 року збитки.

"Інші компанії також збиткові, тому що працюють в таких умовах, коли не все залежить від них", - заявив Кернес.