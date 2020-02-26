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26 лютого 2020, 12:17 8

Зеленський призначив заступником секретаря РНБО колишнього "корупціонера"

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26 лютого 2020, 12:17 8
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Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Соловйова заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Соловйова заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Як передає RegioNew, відповідний указ від 25 лютого опублікував Офіс президента.

ДОВІДКА: Олексій Соловйов раніше працював на держслужбі - очолював Державну службу України з лікарських засобів з 2010 по 2014 рр.

У травні 2014 року був звільнений з цієї посади. Тодішній міністр охорони здоров’я Олег Мусій звинувачував його в корупційних діях через "завищені ціни на ліки". Інформації про публічне доведення таких дій у судовому порядку не було.

Зокрема, за даними журналістів сайту "Наші гроші", Держлікслужба у лютому 2013 року тимчасово заборонила препарат "Мілдронат" (Литва, Словакія).

Як повідомила член правління "Центру протидії корупції" Олександра Устінова, препарат, що входив у десятку лікарських засобів, які найчастіше купуються українцями, раптом не пройшов перевірку. Виробники препарату втратили 20 млн євро інвестицій, а за кілька місяців до скандалу на українському ринку з’явився аналог "Мілдронату" виробництва "Дарниці". Експерт також нагадала, що раніше "такса" за перереєстрацію або GMP становила в середньому 200 тис. євро. Так, наприклад, був заблокований на ринку і змушений його покинути німецький виробник натуральних препаратів компанія Heel. За результатами перевірки Держлікслужби, німецькі заводи не відповідали всім вимогам українського законодавства, а, отже, не могли продаватися в Україні.

Устінова також відзначила, що помічник народного депутата Гліба Загорія, власника фармацевтичної компанії "Дарниця", Михайло Жирнов – партнер по фармацевтичному бізнесу Олексія Соловйова, у 2013 році керівника Держлікслужби.

За даними журналістів, у Запоріжжі зареєстровано ТОВ "Исток-Плюс" (фірма, яка володіє мережею аптек та займається торгівлею сировиною для виробництва фармацевтичних препаратів), засновниками якого є Михайло Жирнов і батько колишнього голови Держлікслужби Станіслав Соловйов.


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