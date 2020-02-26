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26 лютого 2020, 12:13 4

На Волині усім приїжджим міряють температуру

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26 лютого 2020, 12:13 4
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У зоні митного контролю на міжнародному пункті пропуску "Ягодин" облаштували карантинну зону
У зоні митного контролю на міжнародному пункті пропуску "Ягодин" облаштували карантинну зону

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Суспільне: UA Волинь у Facebook.

з 25 лютого медики перевіряють стан людей, які перетинають кордон із Польщею. Про це розповів речник Волинської митниці Віталій Лопошук. При наявності ознак захворювання відбувається евакуація. Станом на 11-ту годину людей із підозрою на коронавірус не виявили.

У зоні митного контролю на міжнародному пункті пропуску "Ягодин" облаштували карантинну зону. Відучора медики...

Опубліковано UA: Волинь Середа, 26 лютого 2020 р.

"У зв’язку із розповсюдженням коронавірусу при в’їзді на територію України працюють представники МОЗ України, котрі відповідним чином перевіряють стан людей, які заїжджають. При виявленні первинних ознак є кімната, облаштована усіма необхідними медикаментами і необхідними засобами, щоб людина могла перебувати там певний час, поки її не обстежать і не приймуть подальше рішення. Працює одна медична бригада на території митного посту "Ягодин". Працює ще бригада лікарів при в’їзді, які міряють температуру і перевіряють стан людей, котрі в’їжджають на територію України", – повідомив він.


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