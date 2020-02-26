В Одесі змінюється генконсул Польщі
Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради, передає RegioNews.
25 лютого мер Геннадій Труханов зустрівся з генеральним консулом Республіки Польща в Одесі Анджеєм Шмідтке, який завершує свою дипломатичну місію в місті.
"За два з половиною роки моєї роботи в Одесі проведено безліч цікавих проєктів: забіг незалежності, концерт маестро Кшиштофа Пендерецького, щорічне представлення кухні і традицій Польщі на дипломатичному ярмарку, а також інші культурні та спортивні заходи. Упевнений, новий консул продовжить всі чинні проєкти та привнесе нові ідеї нашої співпраці", - зазначив Шмідтке.
За активне сприяння в реалізації міжнародних проєктів та значний особистий внесок у розвиток співробітництва і дружніх відносин між Польщею та Україною мер вручив консула Почесну відзнаку Одеського міського голови "Подяка".
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