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26 лютого 2020, 11:58 4

В Одесі змінюється генконсул Польщі

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26 лютого 2020, 11:58 4
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Анджей Шмідтке завершує свою дипломатичну місію і передає повноваження новому консулу
Фото: міськрада Одеси
Анджей Шмідтке завершує свою дипломатичну місію і передає повноваження новому консулу

Про це повідомили в прес-службі Одеської міськради, передає RegioNews.

25 лютого мер Геннадій Труханов зустрівся з генеральним консулом Республіки Польща в Одесі Анджеєм Шмідтке, який завершує свою дипломатичну місію в місті.

"За два з половиною роки моєї роботи в Одесі проведено безліч цікавих проєктів: забіг незалежності, концерт маестро Кшиштофа Пендерецького, щорічне представлення кухні і традицій Польщі на дипломатичному ярмарку, а також інші культурні та спортивні заходи. Упевнений, новий консул продовжить всі чинні проєкти та привнесе нові ідеї нашої співпраці", - зазначив Шмідтке.

За активне сприяння в реалізації міжнародних проєктів та значний особистий внесок у розвиток співробітництва і дружніх відносин між Польщею та Україною мер вручив консула Почесну відзнаку Одеського міського голови "Подяка".


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