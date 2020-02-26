В Одесі призначили заступника мера: ним став Підгайний

Мер Одеси Геннадій Труханов призначив Сергія Підгайного виконуючим обов'язки заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

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Мер Одеси Геннадій Труханов призначив Сергія Підгайного виконуючим обов'язки заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Відповідне розпорядження опубліковано на офіційному сайті міста, передає RegioNews.

Сергій Підгайний — досвідчений чиновник у сфері дорожнього будівництва. У 2014-2015 рр. він очолював "Укравтодор". До цього, при мерськый каденції Олексія Костусєва і деякий час після його відставки з 2012 року Підгайний був віце-мером. З 2009 року — працював керівником Приморської районної адміністрації. З 2005 по 2009 рік, в каденцію Едуарда Гурвіца, очолював міське управління дорожнього господарства.