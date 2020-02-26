Ексголовного архітектора Києва відпустили на поруки

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила передачу колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника, підозрюваного в заподіянні 9,3 млн грн збитку територіальній громаді столиці, на поруки депутатів Верховної Ради

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила передачу колишнього головного архітектора Києва Сергія Целовальника, підозрюваного в заподіянні 9,3 млн грн збитку територіальній громаді столиці, на поруки депутатів Верховної Ради

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Вищого антикорупційного суду, пише RegioNews.

Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу прокурора на постанову слідчого судді Антикорупційного суду від 6 лютого, якою Целовальнику обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

За результатами розгляду колегія суддів відмовила в задоволенні апеляційної скарги прокурора і залишила чинною вищевказану постанову Антикорупційного суду.

Це рішення набуло чинності з моменту проголошення, є остаточним і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомлялось, 6 лютого суд відмовився заарештувати ексголовного архітектора Києва Целовальника і відпустив його на поруки депутатів Ради.

Національне антикорупційне бюро повідомило Целовальнику і генеральному директору компанії-забудовника Олегу Майбороді (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") про підозру в заподіянні 9,3 млн грн збитку територіальній громаді столиці.