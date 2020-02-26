Ексголовного архітектора Києва відпустили на поруки
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Вищого антикорупційного суду, пише RegioNews.
Апеляційна палата розглянула апеляційну скаргу прокурора на постанову слідчого судді Антикорупційного суду від 6 лютого, якою Целовальнику обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.
За результатами розгляду колегія суддів відмовила в задоволенні апеляційної скарги прокурора і залишила чинною вищевказану постанову Антикорупційного суду.
Це рішення набуло чинності з моменту проголошення, є остаточним і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Як повідомлялось, 6 лютого суд відмовився заарештувати ексголовного архітектора Києва Целовальника і відпустив його на поруки депутатів Ради.
Національне антикорупційне бюро повідомило Целовальнику і генеральному директору компанії-забудовника Олегу Майбороді (гендиректор "Укрбуд Девелопмент") про підозру в заподіянні 9,3 млн грн збитку територіальній громаді столиці.
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