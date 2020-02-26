На Львівщині зіткнулись шість автомобілів

Внаслідок зіткнення травмовані троє осіб, один з них – неповнолітній хлопчик

Фото із сайту Поліції Львівської області

Внаслідок зіткнення травмовані троє осіб, один з них – неповнолітній хлопчик

Як інформує RegioNews з посиланням на ГУ Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталась 25 лютого близько 16.05 на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік від села Чишки Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, житель Закарпатської області, керуючи вантажівкою "ДАФ", скоїв попутне зіткнення з автомобілем "Дачія Логан". Той в свою чергу зіткнувся з автобусом "БАЗ", що їхав попереду. Далі автобус зіткнувся з "Фордом Куга", а "Форд" - з "Фольксвагеном Шаран".

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій "Рено", 34-річний житель міста Винники, його одинадцятирічний пасажир та водій автомобіля "Фіат" - житель Львова.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Слідчі Пустомитівського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, відомий бізнесмен з Кривого Рогу Леонід Вульф 25 лютого покінчив життя самогубством. Застреленим Вульфа знайшли у центрі Києва, у квартирі на вулиці Городецького.