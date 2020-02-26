На Херсонщині будуть вимірювати температуру всім приїзжим

У зв’язку із поширенням коронавірусу, департамент охорони здоров’я Херсонскої облдержадміністрації ініціює посилити заходи безпеки в області

Фото: pixabay

У зв’язку із поширенням коронавірусу, департамент охорони здоров’я Херсонскої облдержадміністрації ініціює посилити заходи безпеки в області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Перший регіональний.

Від сьогодні, 26 лютого 2020 року, буде проводитися температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію Херсонщини з будь-якої країни світу.

Перевірки будуть проводитися на КПВВ "Каланчак", "Чонгар" та "Чаплинка", а також у "Херсонському морському торгівельному порту".

Групи прикордонників й медиків будуть чергувати позмінно, всі вони забезпечені необхідними засобами захисту та приладами для вимірювання температури.

У разі, якщо фахівці зафіксують людину з підвищеною температурою і початковими ознаками захворювання – вони будуть відправляти її на додаткові обстеження.

Крім того, від 24 лютого, у міжнародному аеропорту "Херсон" також посилили заходи безпеки від коронавірусу. Лікарі проводять обстеження пасажирів, які прибувають на Херсонщину міжнародними рейсами.