У Меджлісі заявляють, що кримські татари залишаються вірними Україні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Рефата Чубарова у Facebook.
"Шість років тимчасової окупації Криму не зломили волю кримськотатарського народу і значної частини жителів Криму різних національностей. Вони залишаються вірними українській державі і відданими своїй землі, організовуючи мирні ненасильницькі акції опору російським окупантам", – йдеться в заяві Меджлісу до Дня кримського опору російської окупації 26 лютого.
У заяві вказується, що в Криму зараз "проходять масові злочини проти жителів півострова, зокрема вбивства, розкрадання, насильницькі зникнення, політично мотивовані переслідування, дискримінації, утиски, залякування, насильство, довільні затримання і арешти, тортури і жорстоке поводження, у тому числі з метою домогтися свідчень, і розміщення в психіатричні стаціонари, примусове переміщення чи депортації з Криму"
Нагадується також, що Меджліс як виконавчо-представницький орган Курултаю кримськотатарського народу, і Курултай, як вищий представницький орган кримськотатарського народу, "залишаються єдиними повноважними органами національного самоврядування кримськотатарського народу як корінного народу в Україні, і тільки вони мають право виступати від імені кримськотатарського народу і представляти його інтереси як усередині України, включаючи аннексированный Крим"
У Меджлісі подякували за підтримку кримськотатарський народ і всіх жителів півострова, які зберігають вірність українській державі", а також запевнили, що будуть продовжувати боротьбу за деокупацію Криму.
- 11:21 26 лютого ЗМІ: Тігіпко можуть призначити прем'єром
- 11:20 26 лютого У Києві знайшли мертвим відомого бізнесмена Леоніда Вульфа
- 11:17 26 лютого На Херсонщині будуть вимірювати температуру всім приїзжим
- 11:05 26 лютого Сурков заявив ЗМІ, що України немає
- 10:57 26 лютого На Закарпатті в "італійському бусі" у жінки виявили температуру
- 10:55 26 лютого Президент Зеленський відправив "розбійника" Годунка до правоохоронців
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю