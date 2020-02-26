У Меджлісі заявляють, що кримські татари залишаються вірними Україні

Незважаючи на російську анексію Криму, яка триває шість років, кримські татари залишаються патріотами України, заявляють у Меджлісі кримськотатарського народу

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Незважаючи на російську анексію Криму, яка триває шість років, кримські татари залишаються патріотами України, заявляють у Меджлісі кримськотатарського народу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Рефата Чубарова у Facebook.

"Шість років тимчасової окупації Криму не зломили волю кримськотатарського народу і значної частини жителів Криму різних національностей. Вони залишаються вірними українській державі і відданими своїй землі, організовуючи мирні ненасильницькі акції опору російським окупантам", – йдеться в заяві Меджлісу до Дня кримського опору російської окупації 26 лютого.

У заяві вказується, що в Криму зараз "проходять масові злочини проти жителів півострова, зокрема вбивства, розкрадання, насильницькі зникнення, політично мотивовані переслідування, дискримінації, утиски, залякування, насильство, довільні затримання і арешти, тортури і жорстоке поводження, у тому числі з метою домогтися свідчень, і розміщення в психіатричні стаціонари, примусове переміщення чи депортації з Криму"

Нагадується також, що Меджліс як виконавчо-представницький орган Курултаю кримськотатарського народу, і Курултай, як вищий представницький орган кримськотатарського народу, "залишаються єдиними повноважними органами національного самоврядування кримськотатарського народу як корінного народу в Україні, і тільки вони мають право виступати від імені кримськотатарського народу і представляти його інтереси як усередині України, включаючи аннексированный Крим"

У Меджлісі подякували за підтримку кримськотатарський народ і всіх жителів півострова, які зберігають вірність українській державі", а також запевнили, що будуть продовжувати боротьбу за деокупацію Криму.