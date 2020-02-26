10:06  26 лютого
У Рівненській області 600 учнів не ходять в школу
10:28  26 лютого
У Києві шахраї продавали посади голів ОДА
11:05  26 лютого
Сурков заявив ЗМІ, що України немає
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2020, 10:51 3

У Меджлісі заявляють, що кримські татари залишаються вірними Україні

Читайте также
на русском языке
26 лютого 2020, 10:51 3
Читайте также на русском языке
Незважаючи на російську анексію Криму, яка триває шість років, кримські татари залишаються патріотами України, заявляють у Меджлісі кримськотатарського народу
Фото: Крим.Реалії
Незважаючи на російську анексію Криму, яка триває шість років, кримські татари залишаються патріотами України, заявляють у Меджлісі кримськотатарського народу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Рефата Чубарова у Facebook.

"Шість років тимчасової окупації Криму не зломили волю кримськотатарського народу і значної частини жителів Криму різних національностей. Вони залишаються вірними українській державі і відданими своїй землі, організовуючи мирні ненасильницькі акції опору російським окупантам", – йдеться в заяві Меджлісу до Дня кримського опору російської окупації 26 лютого.

У заяві вказується, що в Криму зараз "проходять масові злочини проти жителів півострова, зокрема вбивства, розкрадання, насильницькі зникнення, політично мотивовані переслідування, дискримінації, утиски, залякування, насильство, довільні затримання і арешти, тортури і жорстоке поводження, у тому числі з метою домогтися свідчень, і розміщення в психіатричні стаціонари, примусове переміщення чи депортації з Криму"

Нагадується також, що Меджліс як виконавчо-представницький орган Курултаю кримськотатарського народу, і Курултай, як вищий представницький орган кримськотатарського народу, "залишаються єдиними повноважними органами національного самоврядування кримськотатарського народу як корінного народу в Україні, і тільки вони мають право виступати від імені кримськотатарського народу і представляти його інтереси як усередині України, включаючи аннексированный Крим"

У Меджлісі подякували за підтримку кримськотатарський народ і всіх жителів півострова, які зберігають вірність українській державі", а також запевнили, що будуть продовжувати боротьбу за деокупацію Криму.


Крим
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Балонь Андрій Богданович
Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »