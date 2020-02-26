В Луганській області на хабарі затримали двох "водників”

Керівника міжрайонного управління водного господарства в Луганській області та його підлеглого затримано на хабарі у 100 тисяч гривень

Фото: Прокуратура Луганської області

Керівника міжрайонного управління водного господарства в Луганській області та його підлеглого затримано на хабарі у 100 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області. 25 лютого їх затримано "на гарячому". Слідством встановлено, що службові особи вимагали та одержали від підприємця неправомірну вигоду за організацію перемоги ТОВ у тендері, укладення договору на поставку кам’яного вугілля та здійснення проплати бюджетних коштів. Розмір "відкату" становив майже 30% від суми укладеного договору. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

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