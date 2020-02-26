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26 лютого 2020, 10:48 2

В Луганській області на хабарі затримали двох "водників”

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26 лютого 2020, 10:48 2
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Керівника міжрайонного управління водного господарства в Луганській області та його підлеглого затримано на хабарі у 100 тисяч гривень
Фото: Прокуратура Луганської області
Керівника міжрайонного управління водного господарства в Луганській області та його підлеглого затримано на хабарі у 100 тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.

25 лютого їх затримано "на гарячому".

Слідством встановлено, що службові особи вимагали та одержали від підприємця неправомірну вигоду за організацію перемоги ТОВ у тендері, укладення договору на поставку кам’яного вугілля та здійснення проплати бюджетних коштів. Розмір "відкату" становив майже 30% від суми укладеного договору.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.


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