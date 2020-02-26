У Мін'юсті планують приймати скарги люстрованих чиновників

Міністр юстиції України Денис Малюська має намір подати в Раду законопроект, що передбачає створення комісії, яка розглядатиме скарги громадян, котрі вважають свою люстрацію неправомірною

Фото: Facebook

Міністр юстиції України Денис Малюська має намір подати в Раду законопроект, що передбачає створення комісії, яка розглядатиме скарги громадян, котрі вважають свою люстрацію неправомірною

Як інформує RegioNews , про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Таким чином він планує відреагувати на набуття чинності рішення ЄСПЛ про визнання українського закону про люстрацію таким, що порушує права людини.

За його словами, описаний вище механізм не буде застосовуватися до категорії громадян, чия люстрація була обґрунтованою.

Крім того, Малюська зазначив, що Європейський суд з прав людини не визнавав неправомірною люстрацію цілком, а тільки її надмірний обсяг. Окремі категорії громадян, на думку суду, були автоматично люстровані, хоча нічого поганого не робили. Тому вони зроблять все, щоб забезпечити права громадян і збереження механізму люстрації, хоча і в обмеженому вигляді.

Як відомо, в середині січня Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини, який визнав норми закону Про очищення влади порушенням Конвенції про захист прав людини.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У ньому йшлося про те, що український закон Про очищення влади порушив права українських чиновників.

Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і привів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони займали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

На думку суду, зазначений закон не враховував особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов'язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління президента Януковича.