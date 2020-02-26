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У Києві шахраї продавали посади голів ОДА
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26 лютого 2020, 10:28 5

У Києві шахраї продавали посади голів ОДА

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26 лютого 2020, 10:28 5
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Посаду голови Житомирської ОДА "оцінили" у понад півтора, а Миколаївської – три  мільйони доларів
Фото: СБУ
Посаду голови Житомирської ОДА "оцінили" у понад півтора, а Миколаївської – три  мільйони доларів

Про це пише RegioNews з посиланням на Службу безпеки України.

Скільки "коштує" посада голови обласної держадміністрації? Співробітники Служби безпеки України викрили одразу дві...

Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 25 лютого 2020 р.

Співробітники Служби безпеки України викрили дві групи шахраїв, які запропонували "допомогу" столичному бізнесмену у працевлаштуванні на посаду голови обласної державної адміністрації.

Одна з груп, в яку входили три зловмисники, вимагали від столичного бізнесмена 1 млн 650 тисяч доларів за посаду Голови ЖитомирськоїОДА.

Паралельно співробітники СБУ отримали інформацію, що бізнесмен отримав ще одну пропозицію у працевлаштуванні від чоловіка, який представився військовим генералом у відставці. Вихваляючись начебто зв’язками з керівником Офісу президента, прем’єр-міністром та президентом України, запропонував комерсанту за 3 млн доларів очолити Миколаївську облдержадміністрацію.

Всіх торговців посадами затримали. Їхні здібності в "підборі персоналу" на державні посади можуть бути оцінені судом до 12 років позбавлення волі.


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