На Кіровоградщині оголосили штормове попередження
26 лютого у Кропивницькому та на території Кіровоградської області очікують сильні пориви вітру, які можуть становити загрозу для перехожих та водіїв
26 лютого у Кропивницькому та на території Кіровоградської області очікують сильні пориви вітру, які можуть становити загрозу для перехожих та водіїв
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Кіровоградський обласний центр із гідрометеорології.
Починаючи з 11.00 та до кінця дня, у регіоні очікують пориви вітру 15-20 м/с. У епіцентрі негоди опиниться Кропивницький. Мешканців міста співробітники ДСНС просять не ходити під розлогими деревами, хиткими конструкціями та електродротами, аби уникнути травмування.
Нагадаємо, що напередодні, 25 лютого, під час ускладнення погодних умов підрозділи ДСНС здійснили 211 виїздів для надання допомоги населенню.
Як ми повідомляли раніше, 25 лютого штормовий вітер повалив величезне дерево на багатоповерхівку на вулиці Лавреньова, 13 в Херсоні.
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