10:06  26 лютого
У Рівненській області 600 учнів не ходять в школу
10:28  26 лютого
У Києві шахраї продавали посади голів ОДА
11:05  26 лютого
Сурков заявив ЗМІ, що України немає
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2020, 10:27

На Кіровоградщині оголосили штормове попередження

Читайте также
на русском языке
26 лютого 2020, 10:27
Читайте также на русском языке
26 лютого у Кропивницькому та на території Кіровоградської області очікують сильні пориви вітру, які можуть становити загрозу для перехожих та водіїв
Фото: ДСНС України
26 лютого у Кропивницькому та на території Кіровоградської області очікують сильні пориви вітру, які можуть становити загрозу для перехожих та водіїв

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Кіровоградський обласний центр із гідрометеорології.

Починаючи з 11.00 та до кінця дня, у регіоні очікують пориви вітру 15-20 м/с. У епіцентрі негоди опиниться Кропивницький. Мешканців міста співробітники ДСНС просять не ходити під розлогими деревами, хиткими конструкціями та електродротами, аби уникнути травмування.

Нагадаємо, що напередодні, 25 лютого, під час ускладнення погодних умов підрозділи ДСНС здійснили 211 виїздів для надання допомоги населенню.

Як ми повідомляли раніше, 25 лютого штормовий вітер повалив величезне дерево на багатоповерхівку на вулиці Лавреньова, 13 в Херсоні.


непогода негода Кировоградская область Кропивницкий ГСЧС Кропивницький Кіровоградська область ДСНС
Негода вирує в Україні: зірвані дахи, зруйновані мости, є жертви (оновлюється)
25 лютого 2020, 19:57
Негода в Херсоні: троє людей у лікарні, одна жінка в комі
25 лютого 2020, 19:50
У Херсоні тополя впала на багатоповерхівку
25 лютого 2020, 18:52
Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
21 лютого 2020, 19:55
Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
20 лютого 2020, 19:51
Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
19 лютого 2020, 21:14
Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
20 лютого 2020, 13:39
Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
22 лютого 2020, 14:57
МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю
23 лютого 2020, 12:40
Останні Популярні
Іванна Будник
Юрій Бутусов
Вахтанг Кіпіані
Всі блоги »
Корпорація Зе. Коломойський укріплюється на Житомирщині
25 лютого 2020, 12:00
Аеропорт на двох. Чи вдасться Ахметову відбити концесійні посягання Гончарука
24 лютого 2020, 10:40
Всі публікації »
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
Всі відео »
Балонь Андрій Богданович
Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »