У Вірменії судять експрезидента Саргсяна

У Вірменії відбулося перше засідання суду у справі колишнього президента Сержа Саргсяна. Його звинувачують у розкраданні близько мільйона доларів з державного бюджету

Фото: пресс-служба Саргсяна

У Вірменії відбулося перше засідання суду у справі колишнього президента Сержа Саргсяна. Його звинувачують у розкраданні близько мільйона доларів з державного бюджету

Як інформує RegioNews , 25 лютого суд обговорив процедурні питання, пише "Радіо Свобода". Слухання справи по суті розпочнеться через кілька тижнів або місяців. Сам Саргсян не мав можливості виступати в суді. Адвокати Саргсяна і досі очолювана ним Республіканська партія Вірменії заперечують його причетність до розкрадання і стверджують, що кримінальна справа є помстою за його критику прем'єр-міністра країни Ніколу Пашиняна. Нагадаємо, Серж Саргсян після 10 років президентства очолив уряд, проте пішов у відставку з цієї посади на тлі масштабних антикорупційних протестів у травні 2018 року. Після цього уряд очолив лідер опозиції Нікола Пашинян.

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