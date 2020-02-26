Синоптики попередили про погіршення погоди в Карпатах
Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, у південно-східній частині Карпат прогнозують пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї очікується до 25-30 м/с, інформує RegioNews .
Вдень у Карпатах можливий сильний дощ з мокрим снігом.
Крім того, у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили 3 рівень небезпеки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні суттєво потепліє, однак у західних областях можливі дощі. Температура вдень коливатиметься від +7 до +14 градусів. У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень від +9 до +11 градусів.
Висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищила півтора метра. Висоту більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті - 138 сантиметрів.
Рятувальники раніше закликали утриматися від походу в гори у зв'язку з погіршенням погоди.
- 11:21 26 лютого ЗМІ: Тігіпко можуть призначити прем'єром
- 11:20 26 лютого У Києві знайшли мертвим відомого бізнесмена Леоніда Вульфа
- 11:17 26 лютого На Херсонщині будуть вимірювати температуру всім приїзжим
- 11:05 26 лютого Сурков заявив ЗМІ, що України немає
- 10:57 26 лютого На Закарпатті в "італійському бусі" у жінки виявили температуру
- 10:55 26 лютого Президент Зеленський відправив "розбійника" Годунка до правоохоронців
- 19:55 21 лютого Стало відомо, коли Україна перейде на літній час
- 19:51 20 лютого Евакуація українців з Уханя (оновлюється)
- 21:14 19 лютого Українців із Китаю можуть поселити в санаторії на Полтавщині
- 13:39 20 лютого Андрій Клочко розповів про порозуміння із Кличком щодо закону про Київ
- 14:57 22 лютого Президент звільнив голову Тернопільської ОДА через антивірусні мітинги
- 12:40 23 лютого МОЗ: у Нових Санжарах захворіла евакуйована із Китаю