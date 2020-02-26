Синоптики попередили про погіршення погоди в Карпатах

У середу, 26 лютого, в Карпатах очікуються сильні пориви вітру та висока ймовірність сходження снігових лавин

Фото - Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

У середу, 26 лютого, в Карпатах очікуються сильні пориви вітру та висока ймовірність сходження снігових лавин

Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, у південно-східній частині Карпат прогнозують пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на високогір'ї очікується до 25-30 м/с, інформує RegioNews .

Вдень у Карпатах можливий сильний дощ з мокрим снігом.

Крім того, у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека. Синоптики оголосили 3 рівень небезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні суттєво потепліє, однак у західних областях можливі дощі. Температура вдень коливатиметься від +7 до +14 градусів. У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень від +9 до +11 градусів.

Висота снігового покриву в Карпатах місцями перевищила півтора метра. Висоту більше одного метра снігу зафіксували на Драгобраті - 138 сантиметрів.

Рятувальники раніше закликали утриматися від походу в гори у зв'язку з погіршенням погоди.