Експрезиденти Польщі закликали уряд полегшити життя заробітчанам

Колишні президенти Польщі Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський закликали уряд якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, яка дозволить українцям нормально працювати в цій країні

Фото: Facebook

Колишні президенти Польщі Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський закликали уряд якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, яка дозволить українцям нормально працювати в цій країні

Про це йдеться у спільному зверненні експрезидентів про польску іміграційну політику, яке вони розмістили на своїх сторінках в Facebook, інформує RegioNews.

За їх словами, завдяки присутності українських трудових мігрантів забезпечується конкурентоздатність польських підприємств.

У тексті звернення полтики, як приклад наводять Німеччину, яка з 2020 року спрощує правила для трудових мігрантів з-поза меж ЄС.

Кваснєвський і Коморовський закликали у стислі терміни запровадити прозорі адміністративні процедури для громадян України, які хочуть працювати в Польщі.