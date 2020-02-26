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26 лютого 2020, 08:50 5

Експрезиденти Польщі закликали уряд полегшити життя заробітчанам

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26 лютого 2020, 08:50 5
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Колишні президенти Польщі Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський закликали уряд якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, яка дозволить українцям нормально працювати в цій країні
Фото: Facebook
Колишні президенти Польщі Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський закликали уряд якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, яка дозволить українцям нормально працювати в цій країні

Про це йдеться у спільному зверненні експрезидентів про польску іміграційну політику, яке вони розмістили на своїх сторінках в Facebook, інформує RegioNews.

За їх словами, завдяки присутності українських трудових мігрантів забезпечується конкурентоздатність польських підприємств.

У тексті звернення полтики, як приклад наводять Німеччину, яка з 2020 року спрощує правила для трудових мігрантів з-поза меж ЄС.

Кваснєвський і Коморовський закликали у стислі терміни запровадити прозорі адміністративні процедури для громадян України, які хочуть працювати в Польщі.


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