Експрезиденти Польщі закликали уряд полегшити життя заробітчанам
Колишні президенти Польщі Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський закликали уряд якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, яка дозволить українцям нормально працювати в цій країні
Колишні президенти Польщі Александер Кваснєвський та Броніслав Коморовський закликали уряд якнайшвидше затвердити довгострокову міграційну політику, яка дозволить українцям нормально працювати в цій країні
Про це йдеться у спільному зверненні експрезидентів про польску іміграційну політику, яке вони розмістили на своїх сторінках в Facebook, інформує RegioNews.
За їх словами, завдяки присутності українських трудових мігрантів забезпечується конкурентоздатність польських підприємств.
У тексті звернення полтики, як приклад наводять Німеччину, яка з 2020 року спрощує правила для трудових мігрантів з-поза меж ЄС.
Кваснєвський і Коморовський закликали у стислі терміни запровадити прозорі адміністративні процедури для громадян України, які хочуть працювати в Польщі.
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