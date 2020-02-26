Зведення ООС: бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

25 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Фото: штаб ООС

25 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

25 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, інформує RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поруч з Талаківкою – з міномету калібру 82 мм противник випустив 5 мін;

неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 10 пострілів;

поруч з Красногорівкою – з міномету калібру 120 мм – 3 міни, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по нашим позиціям:

у районі Катеринівки – зі 120-мм міномету ворог випутив10 мін.



Вчора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська випустили 4 міни зі 120-мм міномету по захисниках Мар’їнки.

За поточну добу втрат немає.