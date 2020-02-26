Зведення ООС: бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню
25 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, інформує RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
поруч з Талаківкою – з міномету калібру 82 мм противник випустив 5 мін;
неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 10 пострілів;
поруч з Красногорівкою – з міномету калібру 120 мм – 3 міни, а також вівся вогонь з великокаліберного кулемету.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл по нашим позиціям:
у районі Катеринівки – зі 120-мм міномету ворог випутив10 мін.
Вчора, 25 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська випустили 4 міни зі 120-мм міномету по захисниках Мар’їнки.
За поточну добу втрат немає.
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