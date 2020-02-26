У США почали на людях тестувати препарат проти коронавірусу
Як інформує RegioNews, про це заявили в Національному інституті здоров'я США
Це перше клінічне дослідження у США, яким намагаються оцінити безпечність антивірусного препарату.
Першим учасником випробування став американець, якого евакуювали після карантину на лайнері Diamond Princess.
Зазначається, що дослідження можуть адаптувати для оцінки інших додаткових методів лікування коронавірусу.
Також влада Сан-Франциско оголосила про надзвичайний стан у зв’язку із епідемією китайського коронавірусу, хоча випадків зараження у місті не зафіксовано.
В Україні озвучили заходи, яких вживатимуть в разі епідемії коронавірусу.
Нагадаємо, на Закарпатті госпіталізували хворого, який мав контакт з китайцем. Пізніше підтвердили, що в госпіталізованого жителя Закарпаття коронавірус не знайшли. Водночас в ОДА повідомили, що в Закарпатській області немає тестів для перевірки на коронавірус.
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