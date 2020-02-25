Справа Саакашвілі: суд відмовився заарештовувати генерала-спільника
Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.
Як повідомляється, Державне бюро розслідувань підозрює Піменова в тому, що він, будучи в лютому 2018 року директором департаменту оперативної діяльності Державної прикордонної служби, разом зі своїм підлеглим брав участь в незаконній реадмісії Саакашвілі.
Встановлено, що прикордонники чотири дні спостерігали за ним і 12 лютого 2018 року затримали в ресторані "Сулугуні" в центрі Києва.
"Під час затримання прикордонники застосували фізичну силу і наділи Саакашвілі на голову мішок. Його доставили в аеропорт "Жуляни", а потім на вертольоті Держприкордонслужби перемістили в аеропорт "Бориспіль", де посадили в літак на Польщу", - йдеться у повідомленні.
Суд в лютому 2020 року вирішив не поміщати генерала Піменова під домашній арешт і відпустив його під особисте зобов'язання. При цьому екс-прикордонник зобов'язаний здати свої паспорти і не залишати місце проживання без дозволу слідства.
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