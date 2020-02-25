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25 лютого 2020, 19:28 6

Справа Саакашвілі: суд відмовився заарештовувати генерала-спільника

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25 лютого 2020, 19:28 6
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Печерський районний суд Києва відмовився помістити під домашній арешт колишнього заступника голови Державної прикордонної служби, генерала Артура Піменова, який підозрюється в незаконному видворенні Михайла Саакашвілі з України в лютому 2018 року
Фото: forumdaily.com
Печерський районний суд Києва відмовився помістити під домашній арешт колишнього заступника голови Державної прикордонної служби, генерала Артура Піменова, який підозрюється в незаконному видворенні Михайла Саакашвілі з України в лютому 2018 року

Як передає RegioNews, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Як повідомляється, Державне бюро розслідувань підозрює Піменова в тому, що він, будучи в лютому 2018 року директором департаменту оперативної діяльності Державної прикордонної служби, разом зі своїм підлеглим брав участь в незаконній реадмісії Саакашвілі.

Встановлено, що прикордонники чотири дні спостерігали за ним і 12 лютого 2018 року затримали в ресторані "Сулугуні" в центрі Києва.

"Під час затримання прикордонники застосували фізичну силу і наділи Саакашвілі на голову мішок. Його доставили в аеропорт "Жуляни", а потім на вертольоті Держприкордонслужби перемістили в аеропорт "Бориспіль", де посадили в літак на Польщу", - йдеться у повідомленні.

Суд в лютому 2020 року вирішив не поміщати генерала Піменова під домашній арешт і відпустив його під особисте зобов'язання. При цьому екс-прикордонник зобов'язаний здати свої паспорти і не залишати місце проживання без дозволу слідства.


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